الامارات | رسمياً.. لامين يامال لن يلعب مع منتخب المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرزت وسائل إعلام إسبانية ظهور اللاعب الشاب لامين يامال للمرة الثالثة مع منتخب إسبانيا ليغلق الباب أمام اللعب باسم منتخب المغرب بشكل نهائي.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لاعب برشلونة أصبح لا يستطيع رسمياً اللعب باسم أي منتخب آخر بعدما خاض مباراته الثالثة مع "لا روخا".

ونقلت تصريحات للاعب البالغ من العمر 16 عاماً أكد خلالها شعوره بالارتياح مع المنتخب الإسباني، مشدداً على سعادته بإحرازه هدفين في مشاركاته الثلاث الأولى مع الفريق.

في المقابل تحدث يامال عن الأزمة التي تم تداولها بشأن وجود خلاف مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي قام بتوبيخه في مباراة برشلونة وألافيس، وقال: "لا يوجد أي مشكلة وأنا أتفق معه تماماً وهذه الأشياء تحدث داخل الملعب وتعد عادية".