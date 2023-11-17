شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لحسم ملف تعديل وتمديد عقد محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر
ورغم أن عقد الشناوي مع الأهلي مازال ينتهي في يوليو 2025 إلا أن إدارة النادي ترغب في تعديل عقد الحارس الدولي ورفعه مالياً ليكون الأعلى بين لاعبي الأهلي وربما في مصر خاصة وأن الشناوي ضرب مثالاً في الإلتزام والتضحية أكثر من مرة حينما رفض عروض مُغرية كثيرة من الخارج تقديراً للأهلي وجمهوره ، حيث رفض الحارس الدولي عرضاً من ناديي النصر والأهلي السعوديين بمقابل مالي وصل لـ70 مليون جنيه في الموسم الواحد.
ويرى مسئولو الأهلي، أن الشناوي يستحق تعديل العقد ورفعه مالياً مع تمديده لمدة موسمين أو موسماً على الأقل ، وهو ما سيحدث خلال الفترة القليلة المقبلة حيث ترغب إدارة القلعة الحمراء في إختيار التوقيت المناسب من أجل حسم ملف تمديد وتعديل عقد الشناوي.
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