شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى وجمعة يخضعان لاختبار طبى فى الزمالك لتحديد موقفهما من مباراة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبد الله جمعة ومصطفى شلبي لاختبار طبى أخير لتحديد موقفهما من المشاركة في المواجهة المرتقبة مع فريق أبو سليم الليبى المقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعانى عبد الله جمعة من كدمة على مستوى الركبة منعته من المشاركة في مران الزمالك،بينما تعرض مصطفى شلبى لكدمة في وجه القدم وينفذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعانى منها.

ويستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.

ويعقد معتمد جمال اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح خطة الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبى، فيما سيشرح للاعبين بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها الفريق لحسم نقاط المباراة فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفيدرالية.