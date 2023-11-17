تصفيات مونديال 2026: خسارة أولى للأرجنتين منذ لقب المونديال

الرياص - اسماء السيد - مونتيفيديو: وضعت الأوروغواي حداً لسلسلة من 14 مباراة دون خسارة لمضيفتها الأرجنتين بطلة العالم وهزمتها 2 0 الخميس في الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، فيما سجّل الكولومبي لويس دياس هدفين خاطفين تحت انظار والده المطلق سراحه من الخطف ألحقا الخسارة الثانية توالياً بالبرازيل.

على ملعب بومبونييرا في العاصمة بوينوس أيرس، تأخرت الأرجنتين بهدف مدافع برشلونة الإسباني رونالد أراوخو بتسديدة أرضية من داخل المنطقة (41)، قبل أن يحسم مهاجم ليفربول الإنكليزي داروين نونييس النقاط الثلاث من هجمة مرتدة اثر كرة خسرها أفضل لاعب في العالم ثماني مرات ليونيل ميسي في الدقيقة 87.

وهذه أول خسارة للأرجنتين، بطلة العالم نهاية العام الماضي، منذ سقوطها أمام السعودية 1 2 في افتتاح مبارياتها في قطر.

قال ميسي بعد الخسارة "لم نشعر أبداً بالراحة".

تابع "فريقهم قوي بدنياً يعمل بجهد ويشكلون خطراً في الهجمات المرتدة"، مشيداً بعمل مدرب الأوروغواي الأرجنتيني الفذ مارسيلو بييلسا.

تابع لاعب إنتر ميامي الأميركي البالغ 36 عاماً "بمقدورك ان ترى لمسته في الفريق. في كل الأندية والمنتخبات التي أشرف عليها، بما في ذلك الأرجنتين، ترى لمسته".

وفي بارانكيا، تحت أنظار الده المطلق سراحه من الخطف الأسبوع الماضي بعد محنة استمرت 12 يوماً على يد فصائل جيش التحرير الوطني، قلب لويس دياس تأخر كولومبيا أمام البرازيل بطلة العالم خمس مرات، ومنحها الفوز 2 1 في آخر ربع ساعة.

افتتح مهاجم أرسنال الإنكليزي غابريال مارتينيلي التسجيل للبرازيل باكراً من كرة أرضية داخل المنطقة (4)، لكن دياس سجل هدفين برأسه في غضون خمس دقائق (75، 79) قالباً الطاولة على الضيوف.

وما زاد الطين بلة للبرازيل، إصابة نجم هجومها فينيسيوس جونيور بفخذه الأيسر في الدقيقة 27، علماً ان "سيليساو" تفتقد مهاجمها الآخر نيمار، لاعب الهلال السعودي، لإصابة طويلة الأمد في ركبته.

ورغم خسارتها، تتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـ12 نقطة، مقابل 10 للأوروغواي، فيما تراجعت البرازيل إلى المركز الخامس بسبع نقاط.