تعليق مثير من إمام عاشور على استبعاده من منتخب مصر

علق إمام عاشور نجم وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على استبعاده من منتخب مصر قبل المباراة المقبلة أمام منتخب سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا على استبعاد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور بالإضافة إلى طارق حامد من قائمة منتخب مصر قبل ملاقاة منتخب سيراليون.

ويأتي استبعاد الثلاثي من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري نظرًا لما بدر منه أثناء مباراة منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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ودون إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”انستجرام”:” اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس”.

وأضاف” واجعل لنا من كل ضيق مخرجًات ومن كل هم فرجًا ومن كل دعاء قبول واستجابة يا أرحم الراحمين”.

وجاءت قائمة منتخب مصر بعد استبعاد الثلاثي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.