"فيتوريا فوجئ بما فعلوه".. بركات يكشف سر استبعاد إمام والشحات وطارق من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد بركات نجم المنتخب الوطني، أسباب قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر المنتخب بعد مباراة جيبوتي.

قال محمد بركات في برنامجه على قناة المحور: استبعاد الشحات وطارق وإمام عاشور لاعبي المنتخب الوطني من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، قرار تربوي من الدرجة الأولى.

أضاف بركات: روي فيتوريا فوجئ بعد المباراة برفض اللاعبين الثلاثة خوض المران مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة وابدى انزعاجه جدا من هذا الأمر.

وأكمل:" مسألة مشاركة أي لاعب أمر متروك للمدير الفني ويجب تقديرها، هو المسئول الأول والأخير عن هذا الأمر ولابد من التزام الجميع".

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز أمس على حساب جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026.