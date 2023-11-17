بصق وترك معسكر وتوقيع للمنافس.. 5 مواقف أطاحت بالنجوم من أنديتها

محمد اسماعيل - القاهرة - اتخذ نادي المصري البورسعيدي موقفًا حاسمًا تجاه مروان حمدي، مهاجم الفريق، بعد مباراة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد موسى، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي قد أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه تم عرض مروان حمدي للبيع بسبب ما بدر منه خلال مباراة بيراميدز.

وكان مروان حمدي قد "بصق" على جماهير المصري البورسعيدي أثناء استبداله في مواجهة بيراميدز التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري.

5 مواقف أطاحت بالنجوم من أنديتها

ثلاثي الزمالك

وبعيدًا عن مروان حمدي الذي اُتخذ ضده قرارًا حاسمًا من النادي المصري البورسعيدي، فهناك 4 مواقف أطاحت بالنجوم من أنديتها.

أقرب تلك المواقف هو قرار نادي الزمالك تجاه أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، وذلك بعدما تركوا معسكر النادي قبل مباراة زد ببطولة الدوري.

الزمالك كان قد تلقى هزيمة من زد بنتيجة 2-1، في الدوري المصري الممتاز، ولم يشرك فتوح والزناري وصبحي في تلك المباراة، وبعدها أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عرضهم جميعًا للبيع بسبب عدم احترام قواعد ومبادئ النادي.

ورغم ارتباط اسم أحمد فتوح بالانتقال إلى النادي الأهلي، إلا أن نادي الزمالك قرر عدم إشراكه مجددًا مع الفريق الأبيض.

قرار الأهلي ضد السعيد

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، قد أعلن في 14 مارس 2018، أن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، طلبت من إدارة تعاقدات وتسويق اللاعبين البدء في مفاوضات إعارة أو بيع عبد الله السعيد، وذلك في ظل العروض المقدمة للنادي من أندية خارج مصر.

وتأتي تلك الخطوة بعد قرار النادي الأهلي تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين حفاظًا على حقوق الفريق الأحمر، وذلك بعدما تم إعلان توقيعه لنادي الزمالك.

الغازي يدعم القضية الفلسطينية

منذ أيام قليلة أعلن نادي ماينز الألماني إنهاء عقد إنهاء عقد اللاعب الهولندي وصاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية عبر منصاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعية.

وقبل إعلان رحيله عن ماينز، كان النادي الألماني قد وجه إنذارًا لأنور الغازي بسبب تضامنه مع الفلسطينيين في صراعهم مع الكيان الصهيوني.

رحيل جمال حمزة عن الأهلي

في يوليو 2010 أعلن النادي الأهلي رحيل جمال حمزة، مهاجم الفريق، وذلك بعدما رفض الالتزام بتعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.

وكان البدري قد عقد جلسة مع جمال حمزة أبلغه بعدم قيده في القائمة الأفريقية، الأمر الذي أدى إلى رفض اللاعب فكرة تواجده وعدم إشراكه في المباريات الأفريقية، وبالتالي رحل دون أن يلعب أي مباراة.