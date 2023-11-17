شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحسم احتياجاته الشتوية فى توقف ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادي الاتحاد السكندري حسم مصير الاحتياجات الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق العشري، إلى التوقف الدولي المقبل في شهر ديسمبر، بسبب طول فترة التوقف المقبلة، وهي فرصة كافية أمام المسئولين والجهاز الفني بشأن تحديد النواقص في صفوف سيد البلد، ومن ثم تحديد هدفه من اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ولم يحدد الاتحد السكندري احتياجاته الفنية في يناير المقبل، حيث أن صفقاته لن تزيد عن عنصر أو عنصرين، في ظل امتلاكه لاعبين مميزين في مختلف المراكز، وظهور كل اللاعبين بمستويات طيبة في الوقت الحالي.

في شأن مغاير، كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن العروض المقدمة بشأن الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروضا من أندية مصرية في الوقت الحالي بشأن التعاقد مع اللاعب.

أكد مصيلحي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وعن مستقبل استمرار مابولولو مع الاتحاد السكندري، أوضح مصيلحي، أن مجلس إدارة النادي لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال الموضوع محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب في قلعة الشاطبي خلال الأيام المقبلة.