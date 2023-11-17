شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالعلم الإنجليزي.. مروان الشوربجي يهزم شقيقه فى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مواجهة جمعت الشقيقين محمد ومروان الشوربجي لاعبا الاسكواش، وذلك لأول مرة بعد تحول انتمائهما للعب تحت العلم الإنجليزي بدلاً من المصري تغلب مروان الشقيق الأصغر على أخيه محمد الشوربجي الشقيق الأكبر، ليتأهل الأول إلى نصف نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش.

وفاز مروان الشوربجي فى مباراة الدور ربع النهائي على شقيقه محمد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 7-11, 6-11, 11-8, 11-6.

محمد الشوربجي سبق وأعلن تحوله للعب تحت العلم الإنجليزي قبل أكثر من عام، فيما لحق به أخوه الأصغر مروان الشوربجي عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقام بطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.