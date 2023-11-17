شكرا لقرائتكم خبر عن سيد على يرفع رصيد مصر لـ4 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، رصيد مصر فى بطولة العالم تحت 20 سنة بالمكسيك إلى 4 ميداليات، بعد حصد برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.

وحصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم.

فيما يخوض حلمى عبد البارى فى الحادية عشرة مساء اليوم منافسات وزن 67 كجم.

أما حنين أحمد فتخوض منافسات وزن 64 كجم الحادية عشرة مساء يوم 18 نوفمبر ومازن شريف نفس التوقيت يوم 19 لمنافسات وزن 81 كجم، ومحمد عبد المنعم أيضا فى نفس الوزن.

فيما يخوض اللاعب سعد هلال منافسات وزن 89 كجم الثانية صباح يوم 21 نوفمبر، ومحمود حسنى الحادية عشرة مساء نفس اليوم بمنافسات وزن 96 كجم، ورحمة أحمد فى الثانية صباح 22 نوفمبر فى وزن 81 كجم، وفاطمة محمود صادق الحادية عشرة يوم 22 نوفمبر القادم ووزن 87 كجم، وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.