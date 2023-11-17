شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم في بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة مديره الفني وائل رياض، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، نظيره الجزائري في ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا الودية التي تخوضها مصر رفقة الجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.

ومن المتوقع أن يبدأ وائل رياض بتشكيل مكون من: "عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، محمد سمير ، معتز محمد ، احمد محمد زكي ، كريم ربيعه ، احمد خالد جمعة ، عبد الرحمن خالد ، حسن أبو المعاطي ، عمر خضر ، محمد السيد، مروان محمود".

وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح مشواره ببطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس، وسجل معتز محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 31 ولكن تم إلغائه من الحكم بداعي وجود خطأ لصالح مرمى المنتخب الليبي، فيما سجل مروان الزقوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي ودربكة من دفاع منتخب مصر داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لاعب ليبيا بيمينه على يمين حارس منتخب مصر.