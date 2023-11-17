الأهلي على أعتاب التخلص من أحد نجومه في الميركاتو الشتوي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قد يتخلص من أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الخميس، إن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، مهدد بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الإعلامي أن صلاح محسن "اسمه مطروح بقوة في الصفقة التبادلية مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر، في الميركاتو الشتوي المقبل".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الصفقة ستكون مبلغ مالي بالإضافة إلى انتقال لاعبين من الأهلي إلى فيوتشر، على سبيل الإعارة".

وأتم شوبير: "الأمور الخاصة بالصفقة بتنتهي تمامًا، الاتفاق على أسماء اللاعبين منهم اسم صلاح محسن وكريم نيدفيد".