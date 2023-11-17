الامارات | غطاء بالوعة يلغي تجارب الفورمولا 1 في لاس فيغاس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغيت التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى بسبب غطاء بالوعة تسبب في توقف سيارة الإسباني كارلوس ساينز سائق "فيراري".

وقفز ساينز فوق الغطاء وخرج من الحادث دون أن يتعرض لأذى لكن كان لابد من قطر سيارته.

وتسبب هذا الحادث في إلغاء التجارب بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقها، حيث تم رفع العلم الأحمر أولاً في الحلبة ثم قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إلغاء التجارب.

وأظهرت لقطات لسيارة ساينز أنها تضررت من أسفل بشكل ملحوظ.

وقالت إدارة الفورمولا1 عبر حسابها الرسمي على شبكة (X ) "بعد الفحص الذي أجراه الاتحاد الدولي للسيارات، تبين أن الإطار الخرساني حول البالوعة قد تلف خلال التجارب الحرة الأولى".

وأكد (فيا) أيضاً أنه بدأ في فحص كل الأغطية المماثلة الموجودة في الحلبة وسيعلن لاحقا عن أي تغيير في المواعيد.

ومن ناحية أخرى أعلن فريق "ألبين" على (X) أنه سوف يغير هيكل سيارة السائق الفرنسي إستيبان أوكون والتي تضررت على الأرجح بسبب غطاء البالوعة أيضاً.