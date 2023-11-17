وزارة الشباب تعلن ختام زيارة وفد مؤسسة زايد العليا لمراكز التخاطب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ختام الزيارة التفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم لمراكز التخاطب بمحافظتي الوادي الجديد والقليوبية، وكان في استقبال الخليج 365 الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

يرأس وفد مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم سعادة/ عبدالله الحميدان، يرافقه الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى أبوضيف مسئولي مكتب قادرون باختلاف بالوزارة.

تهدف الزيارة إلي تفقد ومتابعة أعمال مراكز التخاطب والتكامل الحسي المنفذة بمراكز الشباب، وتضمنت الزيارة تفقد مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز شباب الخارجة بالوادي الجديد ومساكن اسكو بشبرا الخيمة، ومركز شباب العمار بطوخ ومركز شباب كفر الجزار ببنها، والتى يتم تنفيذها وفقا لبروتوكول التعاون بين مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب قادرون باختلاف التابع للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش، فى إطار برنامج (جسور أمل) لإنشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوى الهمم بشكل مجانى لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.

وأعرب سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لذوى الهمم، عن بالغ سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول التعاون لمبادرة (جسور أمل)، مؤكدا على نجاح المرحلة الأولي من انشاء 68 مركز للتخاطب بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خلال إنشاء 60 مركزاً جديداً، نظرا لما حققته المرحلة الأولى من نتائج ونجاح للمراكز المنفذة.

وأشاد الأمين العام للمؤسسة والوفد المرافق بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بالقليوبية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة داخل المراكز موجها الشكر للأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز، وخلال لقائه بأولياء الأمور تم توجيه الشكر لأولياء الأمور، مؤكدين أن الهدف من انشاء مراكز التخاطب هو تقديم الخدمة لأصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة، وكذا إلى ذويهم وأُسرهم من خلال مبادرة (جسور أمل) فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الأمور.