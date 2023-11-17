الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري اليد .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مبارياته في بطولة الدوري، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» والحصول على المركز الخامس بالبطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.



ويلتقي فريق رجال يد الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق هليوبوليس في اللقاء الذي من المقرر أن ينطلق في السابعة مساء اليوم ويقام على صالة هليوبوليس.

وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين الى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.