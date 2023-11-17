الكشف عن قائمة منتخب مصر أمام سيراليون بعد استبعاد الثلاثي المتمرد

يستعد منتخب مصر للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بنصف دستة أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الخميس على ملعب ” القاهرة الدولي” في الجولة الأولى بتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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وقرر البرتغالي فيتوريا في الساعات الماضية استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني المسافرة إلى ليبيريا بعد استبعاد الثلاثي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.