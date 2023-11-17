تحرك عاجل من محمد صلاح بعد أزمة ثلاثي منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، تدخل في الأزمة المثارة مؤخرا داخل معسكر الفراعنة الحالي، من قبل الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قد قرر استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب، إذ أنهم رفضوا استكمال المران رفقة المستبعدين من مواجهة جيبوتي، وذلك بسبب اعتراضهم على عدم المشاركة في مباراة أمس والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل منتخب مصر قوله إن محمد صلاح تدخل في أزمة ثلاثي المنتخب الوطني الأخيرة، باعتباره قائد الفراعنة، وأحد أهم اللاعبين في العالم حاليا؛ إذ طالب زملائه المتواجدين بالمزيد من الانضباط وعدم التركيز على ما حدث مع إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد.

وأضاف المصدر أن محمد صلاح أكد في حديثه مع اللاعبين، أن هذه الأمور لا يجب الالتفات إليها، والتركيز على مواجهة سيراليون المقبلة لتحقيق الانتصار، مشددا على أن ما يحدث خارج الملعب ليس من اختصاصات اللاعبين، ويوجد مسؤولين في المعسكر دورهم حل هذه الأزمة.

وأكد المصدر أن "صلاح" أبدى انزعاجه مما حدث من جانب زملائه الثلاثة، خاصة أنهم أنهوا حالة الفرحة التي عاشها باقي اللاعبين، بعد السداسية التي حققوها في بداية مشوار تصفيات المونديال أمام جيبوتي.

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