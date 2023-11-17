تقارير: مبابي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فكرة تجديد عقد لاعبه كيليان مبابى بحسب ما اكدته صحيفة "آس" الإسبانية، وأصبح إنتقال اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني قريب للغاية.



واكدت الصحيفة أن مبابي عانى خلال السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه رصيد أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية.

وتابعت": "سيواجه مبابى نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور".

وسيكون الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 من شهر يونيو المقبل مع نهاية الموسم الحالي، ويعتبر تجديد تعاقده أمر مرفوض كما أكد اللاعب في وقت سابق، ليكون على بعد خطوات قليلة من الانتقال لريال مدريد، ليظهر سباق ثنائي جديد ينضم للميرنجي في سباق ضم النجم الفرنسي.

ودخل فريقي ليفربول وتشيلسي سباق الحصول على خدمات مبابي في الميركاتو الشتوي المقبل أو مع نهاية الموسم الحالي، مستغلين الازمة ونهاية تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وتثق إدارة ريال مدريد في رغبة اللاعب الكاملة بالانتقال للميرنجي بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما ستعمل عليه إدارة الميرنجي خلال يناير المقبلة للتأكد من رغبة اللاعب والحصول على توقيعه بشكل رسمي للانتقال بداية من الموسم المقبل.

وعن موقف باريس سان جيرمان فإنه سيوافق على أي عرض رسمي لضم اللاعب في يناير المقبل، حتى لا يتعرض لخسارة كبيرة برحيل اللاعب مجانًا مع نهاية الموسم الحالي.