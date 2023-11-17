انفراد..اتحاد السلة يكشف كواليس رحيل روي رانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن كواليس رحيل المدرب الكندري روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول اليوم الجمعة.





وعلمت الخليج 365 من مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة السلة أن مجلس الإدارة إجتمع مع المدرب خلال الساعات الماضية من أجل التخطيط للفترة القادمة، التي يرتبط فيها المنتخب الوطني بالعديد من البطولات وعلى رأسها بطولة المنتخبات العربية والتي تبدأ في الفترة من ٢٧ نوفمبر الجاري وحتى ١ ديسمبر الجاري، ويليها تصفيات بطولة إفريقيا والتي تقام في الفترة من ٣٠ يناير حتى ٣ فبراير، ثم التأهل للأولمبياد والتي تكون في شهر يوليو القادم.

وأضاف المصدر: "رانا قال أنه مرتبط بتدريب الفريق الياباني وسوف يحضر إلى مصر من وقت للآخر واهذا ما رفضه مجلس إدارة اتحاد السلة ".

وواصل :" المدرب يحضر إلى مصر ثلاث مرات فقط في الشهر ويرفض التواجد بشكل مستمر والتواجد رفقة المنتخب في بطولة المنتخبات العربية".



روي رانا يعلن رحيله عن تدريب منتخب السلة ويوجه رسالة للجماهير.

أعلن المدرب الكندري روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رحيلة عن تدريب الفراعنة وحرص المدرب على توجيه رسالة إلى جماهير مصر وذلك في بيان اعتذاره عن استكمال المباراة.



وجاء البيان كالآتي:



قال رانا: إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وأضاف: "شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوي وقد اثبتت هذه المجموعة قدرتها علي منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن".

وتابع رانا: فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية.

وأتم روي رانا حديثة قائلاً: "لسوء الحظ، لن أستمر في قيادة المنتخب الوطني".

