روي رانا يعلن رحيله عن تدريب منتخب السلة ويوجه رسالة للجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الكندري روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رحيله عن تدريب الفراعنة وحرص المدرب على توجيه رسالة إلى جماهير مصر وذلك في بيان اعتذاره عن استكمال المباراة.





وجاء البيان كالآتي:



قال رانا: إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وأضاف :" شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوي وقد اثبتت هذه المجموعة قدرتها علي منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن".

وتابع رانا: فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية.

وأتم روي رانا حديثه قائلاً: "لسوء الحظ، لن أستمر في قيادة المنتخب الوطني".