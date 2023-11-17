سيف الدين الجزيري يواصل تدريباته التأهيلية

ياسر رشاد - القاهرة - خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.





وأدى الجزيري التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية في المران.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.