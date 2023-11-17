خاص.. اتحاد السلة يكشف سبب عدم الإعلان عن رحيل روي رانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الجمعة السبب وراء عدم الإعلان حتى الآن عن رحيل المدرب الكندري روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول للعبة.

وعلمت الخليج 365 من مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة السلة :" تفاجئنا من إعلان روي رانا الرحيل عن صفوف المنتخب المنتخب ، وكنا ننتظر ننتظر عقد اجتماع من أجل الاعلان عن كواليس رحيل المدرب ولكنه قام على الفور بالاعلان عن رحيلة دون الرجوع لهم وكان يفترض أن نوجه له الشكر في بيان خاص ولكن المدرب تسرع ، على الرغم أن الاتحاد هو من قرر رحيل المدرب بالتراضي ".

وقال المصدر :" سوف نصدر بياناً يوضح كافة التفاصيل المتعلقة برحيل المدرب عن منتخب السلة ".

روي رانا يعلن رحيلة عن تدريب منتخب السلة ويوجه رسالة للجماهير

أعلن المدرب الكندري روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رحيلة عن تدريب الفراعنة وحرص المدرب على توجيه رسالة إلى جماهير مصر وذلك في بيان اعتذاره عن استكمال المباراة.

وجاء البيان كالتالي..

" إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل ".

وأضاف :" شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوي وقد اثبتت هذه المجموعة قدرتها علي منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن ".

وتابع رانا : “ فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية ”.

وأتم روي رانا حديثة قائلاً : " لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني ".