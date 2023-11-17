معتمد جمال يتخذ قرارًا جديدًا قبل مباراة أبوسليم الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال ،خوض مران غدٍ السبت على فترتين، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

من المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في التاسعة صباح الغد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الثاني في الثالثة عصرًا.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية عصر يوم الأحد المقبل، أمام فريق الهلال الليبي، كبروفة أخيرة قبل مواجهة بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي صباح اليوم الجمعة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

قرر الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري، باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.