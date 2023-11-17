إزدواجية فيتوريا تشعل معسكر منتخب مصر قبل مواجهات التصفيات الحاسمة

ياسر رشاد - القاهرة - أثار قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول بإستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات و إمام عاشور جدلاً واسعاً وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني.

وقرر فيتوريا بشكل مفاجئ إستبعاد الثلاثي من رحلة منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة المنتخب السيراليوني في ثاني مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

إزدواجية فيتوريا

وواجه فيتوريا إتهامات بسبب إختلاف موقفه بين إستبعاد ثلاثي المنتخب عقب مباراة جيبوتي، وإصراره على ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة المنتخب رغم قرار مجلس إدارة الزمالك بإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق مع عرضهما للبيع بجانب مصطفى الزناري مدافع الفريق.

ورغم خروج قرار رسمي من نادي الزمالك بخصوص الثنائي الدولي إلا أن فيتوريا صمم على إنضمامهما مبرراً ذلك بان قرار إختيار اللاعبين يتم بناء على وجهة نظره الفنية.

وقال فيتوريا في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عن القائمة: " أنا شخصيًا معجب بفتوح وصبحي لأنهما لاعبا منتخب، وتواجدا معنا في المعسكرات الماضية، ولم يظهر أي مشكلة لهما في المعسكرات السابقة.

وأضاف مدرب المنتخب المصري: "أنا لا أتأثر بكلام الإعلام، فتوح لاعب رائع ومازال صغيرًا في السن، ولديه عدد كبير من المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب، كما أن محمد صبحي حارس رائع وصغير السن ".

إنتقادات بيضاء

من جانبه وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إنتقاداً واضحاً لروي فيتوريا عقب قراره بإستبعاد الثلاي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور.

أحمد سليمان

وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية: “ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تساهل في قرارات تربوية سابقة على عدد من لاعبي منتخب مصر بسبب إساءة بعض اللاعبين لناديهم، لتعود له بعد 24 ساعة من المتاوجدين في قائمة المنتخب بسبب تساهله في القرارات ”.

وتابع: " الثلاثي "استهتر" بفيتوريا لأنه لم يستفيد بعقوبة نادي بعض اللاعبين، مما جعل اللاعبين يدركون انه لا يعاقب في بعض التصرفات، لينقلب الأمر عليه ".

في المقابل أصر روي فيتوريا على موقفه عندما أكد في تصريحات صحفية أنه لم يطلب من الأساس الحصول على نتيجة التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي من إدارة الزمالك.

ودفع فيتوريا باحمد فتوح كأساسي في مباراة رسمية للمرة الأولى أمام جيبوتي، منذ توليه المهمة في 2022.

إتهام جديد

كما وجه البعض إتهامات أخرى لروي فيتوريا بتعمده إفتعال هذه الأزمة مع ثلاثي المنتخب ليمنح إمام عاشور وحسين الشحات الفرصة للعودة لصفوف فريقهما الأهلي في وقت مبكر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الأولى أمام نظيره ميدياما الغاني والمقرر لها يومخ 25 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا

وتقلص حجم قائمة منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة سيراليون إلى 22 لاعباً بعد إستبعاد طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.