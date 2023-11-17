رسمياً.. محمد صلاح ينافس خماسي المغرب على جائزة الأفضل في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد الأفريقية لكرة القدم “كاف” رسمياً اليوم الجمعة عن القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عام 2023.

وتصدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي قائمة الكاف لأفضل لاعبي أفريقيا.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وتضم قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 11 لاعباً على رأسهم محمد صلاح.

وتشمل القائمة كلا من: النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وخمسة لاعبين من المنتخب المغربي هم ياسين بونو حارس الهلال السعودي، و أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، وسفيان إمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والحارس ياسين بونو نجم الهلال السعودي، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، والثنائي الكاميروني فينسينت أبوبكر وفرانك أنجوسا لاعب نابولي.

ويسعى محمد صلاح لحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بعدما توج بالجائزة مرتين في 2017 و 2018.