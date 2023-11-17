من الجحيم إلى فرحة هيستيرية.. عائلة لويس دياز تعيش سيناريو دراميًا

ياسر رشاد - القاهرة - خلال 12 يومًا تحولت حالة عائلة لويس دياز، جناح ليفربول ومنتخب كولومبيا، من جحيم إلى فرحة هيستيرية من مدرجات مباراة البرازيل وكولومبيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان والد لويس دياز، صاحب الـ58 عامًا، مختطفًا من مجموعة متمردة في كولومبيا، خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تطلق سراحه بعد ستة أيام من يوم خطفه، بعد محاولات من السلطات الكولومبية، وكان النجم الكولومبي ارتدى قميصًا مكتوبًا عليه بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليفربول ولوتون تاون “الحرية لوالدي”.

قبل أن يتواجد والده في المدرجات بمباراة كولومبيا والبرازيل ضمن تصفيات المونديال.



خطف لويس دياز الأنظار بعد مشاركته بديلًا واستطاع خلال 4 دقائق بعد دخوله قلب النتيجة بعد تأخر كولومبيا أمام البرازيل بهدف نظيف إلى فوز لصالح منتخب بلاده بهدفين لهدف، من توقيع نجم ليفربول، لتتحول أيام الحجيم داخل عائلة الكولومبي إلى فرحة هيستيرية.

تحولت حياة عائلة دياز خلال أسبوع واحد من حجيم إلى عودة للمنزل وليلة تاريخية أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

انهمرت دموع والد لويس دياز نجم المنتخب الكولومبي، بعد تألق نجله وتسجيله هدفي الانتصار أمام منتخب راقصي السامبا.

من جانبه، صرح لويس دياز بعد الفوز على البرازيل: أحمد الله على أنه جعل كل ذلك ممكنًا، لقد عشنا دائمًا لحظات صعبة، لكن الحياة تجعلك قويًا وشجاعًا، مضيفًا إلى أنهم كانوا يستحقون هذا الفوز.

ويعتبر هذا الانتصار الأول لمنتخب كولومبيا على البرازيل في تصفيات المونديال بعد مرور 15 مباراة.

رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية بكأس العالم بفارق 3 نقاط عن الأرجنتين المتصدر، فيما تراجعت البرازيل للمركز الخامس بـ7 نقاط.

