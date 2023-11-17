الأهلي وكولر والشناوي بالقائنة النهائية لجوائز الأفضل بأفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” عن القائمة النهائية والمختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب وفريق وحارس داخل القارة السمراء.

ويقع محمد الشناوي حارس الأهلي، بالإضافة إلى لتواجد النادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر في القوائم النهائية للأفضل في أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام حفل "كاف" 2023 لجوائز الأفضل في المغرب يوم 11 ديسمبر المقبل.



المرشحين لأفضل نادي في أفريقيا:



- الأهلي - مصر.

- الوداد - المغرب.

- صن داونز - جنوب إفريقيا.

- يانج إفريكانز - تنزانيا.

- اتحاد العاصمة - الجزائر.



المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا



- كولر - مدرب الأهلي.

- توم ستانتيفت مدرب جامبيا.

- أليو سيسيه مدرب السنغال.

- وليد الر الركراكي مدرب منتخب المغرب.

-عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق.



الحراس المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا



- محمد الشناوي - الأهلي - منتخب مصر.

- ياسين بونو - الهلال السعودي - منتخب المغرب.

- إدوارد ميندي - الأهلي السعودي - منتخب السنغال.

- أندري أونانا - مانشستر يونايتد - منتخب الكاميرون.

- ويليامز - صن داونز - جنوب إفريقيا.

