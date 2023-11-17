فرمان كولر يحسم رحيل ثنائي الأهلي إلى مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل الثنائي كريم وليد (نيدفيد) وصلاح محسن لاعبي الفريق إلى نادي مودرن فيوتشر الذي أبدى رغبته في ضم اللاعبين بشكل نهائي.

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً في طريق الفوز بخدمات اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم المنتخب الوطني في الانتقالات الشتوية القادمة قبل أشهر قليلة من نهاية عقده مع الفريق.

وأبدت إدارة فيوتشر رغبتها في ضم ثنائي الأهلي للسماح برحيل عبد الواحد في شهر يناير المقبل خاصة أن اللاعب يرغب في الانتقال للفريق الأحمر.

ويترقب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقد اجتماع مع كولر خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الترتيب لبعض الأمور الخاصة بالانتقالات الشتوية ورأيه في عدة ملفات تخص الفريق الأول على رأسها ملف تجديد عقود بعض اللاعبين وتحديداً التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني.

علي معلول يؤجل العروض التونسية

في المقابل ، نفى مصدر مقرب من علي معلول ظهير أيسر الأهلي ما تردد حول تلقيه عرض للرحيل للدوري القطري في شهر يناير المقبل.

وقال المصدر إن معلول تلقى اتصالات من أندية تونسية على رأسها الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي لاستطلاع رغبته في العودة للعب مجدداً بالدوري التونسي في الموسم الجديد حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وأرجأ معلول التفكير في كل هذه الأمور لحين اتضاح موقف الأهلي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي خاصة أن الرغبة الأولى لمعلول تتمثل في البقاء مع الأهلي لمواسم أخرى وربما الاعتزال داخل القلعة الحمراء حال عدم حصوله على عروض مناسبة لمغادرة الأهلي.

على صعيد آخر ، وافقت إدارة نادي المقاولون العرب على استضافة مباريات الأهلي في الدوري الممتاز خلال فترة غلق ستاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وحصلت إدارة الأهلي على موافقات رسمية بإقامة مباريات الفريق بإستاد المقاولون العرب محلياً ولكن الاتحاد الأفريقي "كاف" رفض استضافة مباريات الفريق قارياً بدوري الأبطال على هذا الملعب ما دفع الأهلي لتحديد ملعب السلام لاستضافة مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري.