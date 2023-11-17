شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل الحصول على 55 مليون جنيه من المشاركة فى الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم فى اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم عن موعد إرسال مبلغ مليون و700 ألف دولار للنادي، بعد المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التى اختتمت مؤخراً وتوّج بها نادى صن داونز الجنوب أفريقي.

وتحدث مسئولو الأهلي مع مسئولى اللجنة عن موعد صرف الـمليون و700 ألف دولار، ما يقارب 55 مليون جنيه مصري، خاصة أن اللجنة سبق وأكدت أن الأندية الثمانية المشاركة في البطولة ستحصل على مستحقاتها عقب انتهاء منافسات البطولة، علماً بأن المباراة النهائية أُقيمت الأحد الماضي بجنوب أفريقيا.

وتأتي تفاصيل جوائز الدوري الأفريقي كالتالي:

البطل يحصل على 4 ملايين دولار.

- الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

- الخاسر في المربع الذهبي يحصل على مليون و700 ألف دولار.

- الفريق المشارك والخاسر من الدور الأول يحصل على مليون دولار.

ويبدأ الأهلي مساء بعد غد، الأحد، الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة من مساء السبت 25 نوفمبر الجاري، فى ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن الأهلي حامل اللقب يلعب في المجموعة الرابعة رفقة ، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.