شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مع الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.



وتنطلق المباراة فى السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسبقها مباراة فريقى المرتبط 18 سنة فى الثانية ظهرا.



وتمثل المباراة أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ باللقب، حيث شهدت مباراة الذهاب على صالة نادي الزمالك فوز رجال الأهلي بنتيجة 81/66، بينما فاز فريق المرتبط بالأهلي بنتيجة 72/ 56.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين

وأبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.