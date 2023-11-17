شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعافى عمر جابر وتأهيل سيف الجزيرى ومصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذى يخضع له لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وشهدت تدريبات الزمالك التى أقيمت صباح اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، خوض مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية فى ظل معاناته من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب.

وبدأ مصطفى شلبي في خوض تدريبات التقوية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

كما شارك عمر جابر فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية، بعدما تأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.

وخاض سيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.