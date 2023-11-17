شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

وتحدث معتمد جمال مع "شيكابالا" عن أهمية دوره القيادي مع الفريق خلال الفترة الحالية، كما اطمأن على اللاعب بعد معاناته من إجهاد عضلي.

وشارك "شيكابالا" فى الجزء الأول من المران مع زملائه فى تدريبات الكرة، قبل أن يخوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي المرمى قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.

وأدى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي صباح اليوم الجمعة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.