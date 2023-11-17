شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الكندى روى رانا مدرب منتخب كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، توجيه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات، فتم الاتفاق بين الطرفين على عدم تمديد التعاقد.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

كما تأهل المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.