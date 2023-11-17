شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد 3 ملايين جنيه لتمديد عقود 5 لاعبين قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو الإسماعيلى سقفاً لتجديد التعاقد مع خماسى الإسماعيلى "محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمد دسوقى وعصام صبحى" الذى ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الحالى.

وكلف مجلس الإسماعيلى على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة ونائبه عماد سليمان فى التفاوض مع اللاعبين والتجديد لهم قبل شهر يناير المقبل لحسم أمرهم، سواء بالبقاء أو الرحيل، حيث يحق للخماسى التوقيع لأى نادٍ فى يناير.

ووضع على أبو جريشة وعماد سليمان سقفا للتجديد وهو مقابل 3 ملايين جنيه فى الموسم والتجديد لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش الذى طالب بالإبقاء عليهم.

ويواجه فريق الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة، فريق مودرن فيوتشر فى ثالث مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile .