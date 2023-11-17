شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد 3 ملايين جنيه لتمديد عقود 5 لاعبين قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
وكلف مجلس الإسماعيلى على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة ونائبه عماد سليمان فى التفاوض مع اللاعبين والتجديد لهم قبل شهر يناير المقبل لحسم أمرهم، سواء بالبقاء أو الرحيل، حيث يحق للخماسى التوقيع لأى نادٍ فى يناير.
ووضع على أبو جريشة وعماد سليمان سقفا للتجديد وهو مقابل 3 ملايين جنيه فى الموسم والتجديد لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش الذى طالب بالإبقاء عليهم.
ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام فيوتشر اليوم، قبل مواجهة فريق طلائع الجيش يوم 19 نوفمبر الجارى، ويختتم مبارياته بمواجهة المقاولون العرب فى 22 نوفمبر.
ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.
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