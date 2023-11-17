شكرا لقرائتكم خبر عن المتعشم فى الله مجبور.. فتوح يحتفل بفوز مصر على جيبوتي بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد فتوح، لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى، بفوز الفراعنة على جيبوتي بسداسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت أمس بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ونشر فتوح عبر صفحته بموقع إنستجرام صورا من مباراة مصر وجيبوتى، تجمعه بلاعبى الفراعنة، وعلق بعبارة: "المتعشم فى الله مجبور".

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء امس الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لـ تريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون في السادسة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ليبيريا لعدم صلاحية ملاعب سيراليون لاستضافة مباريات على أرضها حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.