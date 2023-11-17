شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات ورأسيات وتيكي تاكا.. شاهد كل أهداف الأهلي فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على تويتر أهداف النادى الأهلى في دوري Nile .

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات الأحد المقبل بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت السبت الماضي في دوري nile بالغردقة وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويعود الأهلي لخوض تدريباته على ملعب التتش بعد الراحة التي قاربت على الثمانية أيام، وأصر كولر على منحها للاعبي الفريق بسبب حالة الإجهاد التي يعانى منها الفريق الفترة الأخيرة بشكل واضح وانعكست سلبياً على أداء الأهلي، حسب تقدير الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وسافر كولر إلى سويسرا عقب مباراة الجونة من أجل قضاء إجازة برفقة أسرته التي تُقيم هناك على أن يعود للقاهرة بداية الأسبوع المقبل لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للمرحلة المقبلة

ويلعب الأهلى مباراتين بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى أمام سموحة وزد في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يسافر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم، قبل أن يعود مجددا لاستكمال مشواره فى البطولات المحلية والأفريقية.