الأهلي وكولر والشناوي وكهربا.. الإعلان عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية التي ستنافس على جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023.

وفي وقت سابق، كشف "الكاف" عن قوائم مبدئية لجوائز الأفضل بين لاعبين ومدربين وأندية ومنتخبات.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023

- المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي

- المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري

- الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد

- السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي

- رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

- محمود كهربا

- محمد الشناوي

- علي معلول

- بيرسي تاو

- فيستون ماييلي

- أيمن محيوس

- يحيى جبران

- زين الدين بلعيد

- يحيى عطية الله

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2023

- الأهلي المصري ، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

- الوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال

- اتحاد العاصمة الجزائري، بطل الكونفدرالية والسوبر الأفريقي

- صن داونز حامل لقب الدوري الأفريقي

- يانج أفريكانز التنزاني

قائمة المنتخبات المرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب في 2023

- المغرب

- موريتانيا

- السنغال

- جامبيا

- غينيا الاستوائية

قائمة المرشحين لجائرة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

- مارسيل كولر مدرب الأهلي

- وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

- عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري

- أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال

- توم سانتيفيت مدرب منتخب جامبيا

ونجح السويسري مارسيل كولر في قيادة الأهلي لحصد جميع البطولات التي خاضها المارد الأحمر في الموسم الماضي، وهى لقبين للسوبر المحلي، والدوري وكأس مصر، وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

فيما حقق الركراكي أفضل نتيجة لمنتخب أفريقي بكأس العالم، عندما وصل للدور قبل النهائي، وتجاوز فى طريقه عدداً من منتخبات أوروبا القوية.

بينما حصد بن شيخة مع اتحاد العاصمة لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه بهدف دون رد، فيما قاد اليو سيسيه، فقد نجح في قيادة أسود التيرانجا إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية بجانب التأهل إلى النسخة الماضية من كأس العالم.