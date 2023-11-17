يكيل بمكيالين.. أحمد عيد عبدالملك يعلق على قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي المتمرد

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، على قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر الفراعنة.

وأكد عبدالملك أن فيتوريا رفض استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من المعسكر، وكان عليه آلا يكيل بمكيالين.

قال عبدالملك في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”: من غير الطبيعي استدعاء بعض اللاعبين لا تشارك مع أنديتهم للعب مع المنتخب الوطني, فتوح شارك أمس لأول مرة رسميًا مع فيتوريا بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر".

أكمل: "لو كنا نسير بمسطرة واحدة، فكان من الممكن أن يتم معاقبة اللاعبين مع أنديتهم، لكن وفقًا لما يسير عليه المدرب البرتغالي فلن يتم معاقبة أي لاعب، وصلاح كان يتدخل في أوقات سابق لإنهاء أي أزمة".

أوضح: "استبعاد الثلاثي قد يكون لأسباب آخرى كبيرة لم يتم الاعلان عنها، خصوصا أنه صدر بيان سريع من جانب المدير الفني لمنتخب الوطني. لذلك أتوقع أن السبب أكبر من مجرد عدم الالتزام في التدريبات، إمام عاشور لاعب شاب ومندفع، ولكن حسين الشحات وطارق حامد أيامهم معدودة في منتخب مصر، وكنت لا أتمنى دخولهم في تلك الأزمة".

أضاف: "سبق ودخل طارق حامد في نفس الأزمة لذلك كنت اتمنى أن يتفادي أي صدام مع الجهاز الفني للمنتخب، وبالطبع المنتخب أهم من أي لاعب، واتوقع عودة إمام عاشور خلال الفترة المقبلة لصفوف منتخب مصر".

وأتم تصريحاته: "من الصعب عودة حسين الشحات أو طارق حامد، مرة أخرى للمنتخب وفيتوريا سيكون له حسابات مختلفة، واتخذ القرار الذي يراه مناسبًا، ولذلك قد يكون أبلغ محمد صلاح فقط، لكن المدرب هو صاحب القرار في النهاية".