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رسميا.. صلاح ينافس بونو وماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2023

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023.

وضمت القائمة المختصرة ١٠ لاعبين، هم:

المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والكاميروني فرانك أنجوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ياسين بونو، يوسف النصيري.

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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