رسميا.. صلاح ينافس بونو وماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2023

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023.

وضمت القائمة المختصرة ١٠ لاعبين، هم:

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والكاميروني فرانك أنجوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ياسين بونو، يوسف النصيري.

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل في مراكش بالمغرب.