٤ أهلاوية ينافسون نجم صن داونز على أفضل لاعب داخل إفريقيا ٢٠٢٣

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2023.
وضمت القائمة 4 لاعبين من النادي الأهلي هم محمود كهربا ومحمد الشناوي وعلى معلول وبيرسي تاو.
وبجانب نجوم الأهلي تضم القائمة كلاً من: فيتسون مايلي (يانج أفريكانز/ بيراميدز) وزين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) وايمن محيوس (اتحاد العاصمة) ويحيى عطية الله (الوداد) وبيتر شالويلي (صن داونز).
جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل فى مراكش بالمغرب.