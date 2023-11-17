رابطة الدوري الإنجليزي تخصم 10 نقاط من إيفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها خصمت عشر نقاط من رصيد نادي إيفرتون لمخالفته لوائح الدوري الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022.

وأضافت الرابطة: خلصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار) ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه أنه ينوي استئناف العقوبة.

وسيهبط إيفرتون إلى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.