رئيس الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة: تأهلنا رسميا لأوليمبياد باريس و7500 جنيه مكافأة إجادة لكل لاعب

ياسر رشاد - القاهرة - أدى منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال تدريبا قويا اليوم الجمعة ، تبعه جلسة استشفائية وجلسات تدليك للاعبين لفك حالات الإجهاد التى لحقت ببعض اللاعبين ، ثم القى الجهاز الفنى محاضرة نظرية ، تبعها مشاهدة لبعض مباريات المنتخب الإيرانى المنافس لتحديد مواطن قوته للتصدى لها ، ونقاط ضعفه للعب عليها ، استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة مع المنتخب الإيرانى القوى بطل العالم فى نهائى بطولة العالم التى تقام فى السادسة من مساء غد السبت ، والتى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتأهل منتخبنا للمباراة النهائية بعد فوزه فى مباراة الدور النهائى على المنتخب الألمانى القوى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، ليتأهل منتخبنا للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإيرانى القوى فى ختام البطولة ، وأصبح منتخبنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس المرشح الأول للفوز ببطولة العالم .

تقام اليوم أربع مباريات فى منافسات الرجال لتحديد المراكز من 9 وحتى 13، فيلعب منتخب رواندا مع الهند ، وفرنسا مع الجزائر ، وفرنسا مع بريطانيا ، والجزائر مع الهند ، وفى منافسات السيدات يلعب منتخبنا الوطنى مع نظيره السلوفيني ، كما يلعب المنتخب الأوكرانى مع نظيره الرواندى ، وألمانيا مع كندا ، والصين مع البرازيل ، وتلعب المنتخبات الفائزة على المراكز من الأول وحتى الرابع ، فى حين تلعب المنتخبات الخاسرة على المراكز من الخامس وحتى الثامن غد السبت ، فى حين حصل كل من منتخبى منغوليا وهولندا على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب بعد احتلالهما المركز الخامس والأخير فى المجموعتين .

قال الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن مصر تأهلت رسميا الى أوليمبياد باريس 2024 بصحبة المنتخب الإيرانى بعد بلوغ المباراة النهائية لبطولة العالم ، حيث يتأهل المنتخبين الأول والثانى من بطولة العالم إلى الأوليمبياد ، مشيرا إلى أن مصر ستمثل قارة أفريقيا فى الدورة الأوليمبية المقبلة ، لافتا إلى أن المنتخب المصرى لأول مرة فى تاريخه يتأهل لنهائى بطولة العالم ، ولأول مرة أيضا يتأهل منتخب إفريقي وعربي إلى المباراة النهائية لبطولة العالم .

أضاف الدكتور مصطفى صادق أنه قام فور إنتهاء مباراة أمس مع المنتخب الألمانى فى الدور قبل النهائى والتى فاز فيها منتخبنا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وصعد من خلالها منتخبنا إلى نهائى البطولة ، بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس وتهنئة اللاعبين بالتأهل لنهائى البطولة لأول مرة فى تاريخ الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ، وبالمستوى المتميز الذى ظهر به جميع اللاعبين خلال مباراة المانيا فى الدور قبل النهائى .

أشار الدكتور مصطفى صادق أنه وعد اللاعبين بمنحهم مكافأة تشجيعة وايجادة للاعبين والجهاز الفنى والإدارى من ميزانية الاتحاد ، وليس من ميزانية البطولة قدرها 7500 جنيه ، مضيفا أنه وعد منتخب السيدات الذى يلعب على فى دور الثمانية لأول مرة فى تاريخه ، مكافأة تشجيعة من ميزانية الاتحاد أيضا قدرها 1500 جنيه ، نظرا لأنه المنتخب تم تكوينه حديثا ، ومعظم لاعباته من صغار السن ، وما يزال المستقبل أمامهن لسنوات ، لاكتساب الخبرات واللعب على المربع الذهبى فى البطولات المقبلة .

أعلن الدكتور مصطفى أنه يتوجه بالشكر والعرفان لكل من ساهم وشارك فى إنجاح البطولة ، وبخاصة الدكتور مصطفى مدبولى. رئيس مجلس الوزراء الذى وافق سيادته عل إقامة البطولة تحت رعايته ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى منح اللجنة المنظمة الدعم المادى والمعنوي لانجاح البطولة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ، على منح اللجنة المنظمة مقر للبطولة داخل اللجنة الأوليمبية ، كما تقدم صادق بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة وأعضاء اللجنة المنظمة ، وطلبة الكليات المختلفة من المتطوعين الذين تواجدوا فى كل مكان خاص بالبطولة ، كما يشكر قيادات المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية على المجهودات الكبيرة التى بذلوها خلال أيام البطولة ، وكذلك جميع العاملين بالمدينة الرياضية .

وسادت حالة من الفرحة والسرور ، وزال كل التعب الذى تعرض أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة على حد قولهم بعد فوز المنتخب ، والوصول للمباراة ، النهائية ضمت اللجنة التى يرأسها الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ،

اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد ، على تشجيع ومساندة منتخبينا فى لقائى اليوم والشد من أزر اللاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوى خلال المباراتين .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .