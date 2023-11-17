كامافينجا يزيد أوجاع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة نجمه الشاب الفرنسي إدواردو كامافينجا بعد تعرضه للإصابة في مسعكر منتخب فرنسا.

كان كامافينجا تعرض للإصابة بعد تدخل من زميله عثمان ديمبلي خلال مشاركته في مران معسكر منتخب فرنسا.

أشار نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الجمعة على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

وأكد البيان أنه بعد الفحوصات الرنين المغناطيسي، تم تشخيص إصابته في البداية بإلتواء في الركبة من قبل المنتخب الفرنسي.

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية، أن كامافينجا سيغيب آثر إصابته في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، لمدة 10 أسابيع أو شهرين.

ويضع نادي ريال مدريد أماله في عودة كامافينجا للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني بعد 8 أسابيع أو 10، لكن الأمر يعود إلى وتيرة تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى الملكي لديه معاناة آخرى بعد إصابة أوريلين تشواميني وسيغيب لنفس السبب.