أزمة المدربين والحكام تشعل الصراع في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أزمة مع عدد من مدربي الفرق مع الحكام.

وسيقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفرض عقوبات صارمة، على الأندية التي تعترض على قرارات الحكام، نتيجة لما قام به المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا من آرسنال.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهامات لمدرب فريق آرسنال، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه، أمام نيوكاسل يوم 4 نوفمبر الماضي في الدوري الممتاز.

ميكيل أرتيتا

ووصف أرتيتا القرار المتخذ عبر نظام حكام الـ var، بعدم إلغاء هدف نيوكاسل الذي سجله أنتوني جوردون، بأنه "وصمة عار"، وأضاف أنه جعله يشعر بالخجل من العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا رسميًا يتهم ميكيل أرتيتا بخرق القواعد، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في مقابلات إعلامية بعد مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي: " تصريحات المدرب الإسباني تشكل سلوكا غير لائق لأنها تشكل إهانة لحكام المباراة، وتضر بالمباراة، وتشوه صورتها".

ووضع أمام أرتيتا مهلة حتى الثلاثاء، ليقوم بالرد على هذه الاتهامات.

وفي ضوء هذه التطورات، ذكرت صحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سيجتمع مع ممثلي الدوريات للتحذير من اتخاذ إجراءات تنظيمية، ضد الأندية إذا دعمت المدربين الذين ينتقدون الحكام.

الدوري الإنجليزي

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي، يشعر بالقلق من تصاعد ما وصفته بموجة عدم احترام الحكام.

ولذلك قرر أنه إذا كانت هناك أي تصريحات مشابهة لتلك التي أدلى بها آرسنال، والتي قال فيها النادي إنه يدعم تصريحات مدربه، فسيواجه بالتالي ردا قويا.