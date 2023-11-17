قرار جديد في الزمالك قبل مباراة أبو سليم بالكونفدرالية

قرر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض المران الجماعي غدا على فترتين، استعدادًا لمباراة أبو سليم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الأول في التاسعة صباح غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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وسيخوض فريق الزمالك مرانه الثاني في الثالثة عصراً، استعدادًا لمباراة أبو سليم في الكونفدرالية.

وسيواجه فريق الزمالك مباراة نظيره الهلال الليبي في لقاء ودي عصر يوم الأحد المقبل، كبروفة أخيرة قبل مواجهة بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيدير الحكم التونسي محرز المالكي مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويعاون الحكم محرز المالكي كل من وائل الحناشي وأيمن إسماعيل، في حين سيكون الصادق السالمي حكمًا رابعًا.