تعثر انتقال محترف الاهلي إلى فيوتشر.. كواليس مثيرة

أصبحت فرص انتقال الدولي التونسي محمد الضاوي الشهير بـ”كريستو” جناح النادي الاهلي إلى صفوف نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضئيلة.

ويرغب النادي الاهلي في حسم صفقة التعاقد مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم نادي فيوتشر حيث اشترط الأخير على التوقيع مع عدد من نجوم الأحمر ومقابل مالي لاتمام الصفقة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك احتمالية لانتقال كريستو إلى صفوف مودرن فيوتشر، في يناير المقبل من أجل الهروب من جحيم كولر الذي يستبعده في اللقاءات الأخيرة.

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ويوجد أزمة لدى فيوتشر حول التعاقد مع النجم التونسي بسبب تواجد 8 لاعبين أجانب ضمن صفوفه واقع 5 في القائمة المحلية، و3 تحت السن، حيث يعتبر العديد المسموح به من جانب رابطة الأندية.

وتضم قائمة فيوتشر من الأجانب كالتالي” حاج باري، وكيجالي ديرميه، وأيمن صفاقسي، وعبد الكبير الوادي، وبيلو ميرتنز، وحسن أوموراني، وإينمي بيكيلي، وجوزيف نجويم”.