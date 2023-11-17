المباريات التي سيغيب عنها كامافينجا مع ريال مدريد

تعرض الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية مع منتخب بلاده، عقب الالتحام مع عثمان ديمبلي.

وكان الاتحاد الفرنسي قد أكد أن التشخيص المبدئي لإصابة كامافينجا نجم ريال مدريد، هو التواء في ركبته اليمنى، بعد أن خضع إلى الفحوصات الطبية برفقة فرانك لوجال طبيب المنتخب الفرنسي.

وأفاد نادي ريال مدريد في بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن كامافينجا يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثمانية أسابيع تقريبًا.

وأشارت إلى أن كامافينجا لن يشارك مع ريال مدريد حتى منتصف شهر يناير القادم.

مباريات يغيب عنها كامافينجا مع ريال مدريد

من المتوقع أن يغيب كامافينجا عن 7 مباريات مع ريال مدريد ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وهي:

ريال مدريد، قادش ونابولي وغرناطة وريال بيتيس، ويونيون برلين وفياريال وديبورتو ألافيس.