صلاح يتصدر المشهد.. الأندية الإنجليزية في ورطة بسبب الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن الأندية الإنجليزية باتت في ورطة بسبب أندية الدوري السعودي للمحترفين، قبل الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأزمة التي تقع فيها الأندية الإنجليزية بسبب صفقات الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن المملكة العربية السعودية، حذرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حول تعاقداتها الجديدة المقبلة، والتي تستهدف أفضل لاعبي “بريميرليج”، مجددًا في يناير المقبل.

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وأوضحت الصحيفة: “السعودية كانت من أكثر الدول نشاطًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجحت في التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين، على رأسهم الجزائري رياض محرز ونجولو كاني وفابينيو وروبرتو فيرمينو، وآلان سانت ماكسيمان، وجوردان هندرسون”.

وأشارت إلى أن السعودية ستقدم عروض مالية مغرية للاعبي الدوري الإنجليزي، مما يجعلها منافسًا قويًا للأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

وتشمل قائمة اللاعبين المستهدفين من قبل الأندية السعودية، نجوم الفئة (A)، وهم:

محمد صلاح (ليفربول)، وجيدون سانشو (مانشستر يونايتد)، وسون هيونج مين (توتنهام)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).