صدمة قوية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

تلقى نادي مانشستر سيتي صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي ليفربول في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويعاني مانشستر سيتي في الوقت الحالي من 7 إصابات قبل أن ينضم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مؤخرًا لقائمة المصابين.

وتعرض هالاند لإصابة قوية في الكاحل أثناء مشاركته في لقاء النرويج أمام جزر فارو في مواجهة ودية جمعت الفريقين أمس الخميس.

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وقال طبيب المنتخب النرويجي في تصريحات متلفزة د كان الأمر مشابهًا لما حدث ضد بورنموث قبل أسبوع ونصف، لقد تعرض لهذه الإصابة من قبل”.

وتابع : “لقد أصيب بالتواء طفيف في كاحله، حيث أصبح ضعيفًا بعض الشيء، إنه أمر مؤلم، يحدث الألم كثيرًا على الفور، ثم يختفي بسرعة كبيرة، سنرى كيف سيكون حاله بعد ذلك”.