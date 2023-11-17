صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة الأفضل في أفريقيا

ينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الثنائي ساديو ماني والجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2023.

ويتواجد محمد صلاح رفقة منتخب مصر حاليا، فيما يتواجد الثنائي ساديو ماني نجم النصر رفقة السنغال، ورياض محرز لاعب أهلي جدة رفقة الجزائر وذلك لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، عن 5 أسماء مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023.

وشهدت قائمة جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، خروج الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم “كهربا”، لاعبي الأهلي.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

-المصري محمد صلاح (ليفربول)

– السنغالي ساديو ماني (النصر)

– النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

– الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

– الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

– الكاميروني فينسنت أبو بكر (بشكتاش)

– المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

– المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

– المغربي ياسين بونو (الهلال)

– المغربي يوسف النصيري (إشبيلية).

وستقام حفل توزيع جوائز “كاف” يوم 11 ديسمبر المقبل، في المغرب، حيث سيتم الإعلان عن جوائز أفضل لاعب في أفريقيا، وأفضل نادي أفريقي، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى في أفريقيا.

وتوج محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، في 2017 و2018.